Ibiza-Video: Einstweilige Verfügung gegen Wiener Anwalt

Johann Gudenus hat eine einstweilige Verfügung gegen einen Wiener Anwalt erwirkt, der hinter dem Ibiza-Video stecken soll. Der ehemalige FPÖ-Klubchef klagte auch auf Schadenersatz.

Gudenus klagte auch auf Schadenersatz

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien habe einem Antrag Gudenus' auf einstweilige Verfügung stattgegeben. Der Ex-FPÖ-Klubobmann hat zudem auf Unterlassung und Schadenersatz geklagt. Für das Gericht sei maßgeblich gewesen, dass der beklagte Rechtsanwalt seinen Anwaltsstatuts missbraucht habe, um diese "arglistige Täuschung" an Gundenus zu begehen, so Schimanko.