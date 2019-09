Ibiza-Ermittler soll SMS an Strache geschickt haben

Heinz-Christian Strache soll von einem Ermittler zur Ibiza-Causa über SMS kontaktiert worden sein. Es handelte sich offenbar um eine "aufmunternde Kurznachricht".

Anlass für den Abzug eines Ermittlers aus der Soko Ibiza am gestrigen Freitag soll eine SMS an Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gewesen sein. Das berichtete das Ö1-Morgenjournal am Samstag. Es habe sich demnach um eine aufmunternde Kurznachricht an Strache gehandelt, kurz nachdem dieser aufgrund des Ibiza-Videos zurückgetreten war. Das Innenministerium bestätigte das gegenüber der APA nicht.