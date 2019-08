Ibiza-Video: Detektiv und "Zeit" streiten vor Gericht

Der in die Ibiza-Causa verwickelte Detektiv Julian H. und die deutsche Zeitung "Die Zeit" stehen sich am Donnerstag vor Gericht gegenüber. Es geht dabei um die mutmaßliche Zeit von H. beim FBI und Drogengeschichten.

Am Donnerstag findet in Berlin eine Gerichtsverhandlung im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video statt. Der Detektiv Julian H., der als Begleiter der vermeintlichen russischen Oligarchin eine Schlüsselrolle gespielt haben soll, hat die deutsche Wochenzeitung "Die Zeit" verklagt. Er bestreitet Details, die über ihn berichtet wurden, und will nun in einem Prozess eine einstweilige Verfügung erwirken.