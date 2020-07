Ibiza-U-Ausschuss pausiert: Die bisherigen Erkenntnisse

Der Ibiza-U-Ausschuss wird nach der Sommerpause am 9. September fortgesetzt. In den ersten zehn Befragungstagen konnten bereits einige Erkenntnisse gewonnen werden. Ein Überblick.

Bis zur Fortführung des Ibiza-U-Ausschusses am 9. September können sich die Abgeordneten dem Aktenstudium widmen oder auch das bis dato zutage Geförderte genauer unter die Lupe nehmen.

Im Folgenden eine Aufstellung einiger der in den ersten zehn Befragungstagen gewonnenen Erkenntnisse.

Zwischenbilanz im Ibiza-Ausschuss nach zehn Befragungstagen

Erinnerungslücken

Die bisherigen Befragungen der Regierungsmitglieder der damaligen türkis-blauen Koalition, deren mutmaßlicher Käuflichkeit der U-Ausschuss nachgehen will, gestalteten sich teils äußerst zäh und waren von zahlreichen Erinnerungslücken geprägt. Die Zornesröte trieb der damalige Regierungskoordinator und nunmehrige ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel den Oppositionsabgeordneten ins Gesicht, berief er sich bei seiner Befragung doch über 80 Mal auf mangelnde Erinnerungsfähigkeit.

2:1-Verhältnis

Laptop

Wie Blümel den Abgeordneten im Ausschuss verriet, führte er seine Geschäfte als Kanzleramtsminister und Regierungskoordinator ohne Laptop. Auf die Frage, ob ein Handy reiche, um ein Ministerium zu leiten, meinte Blümel: "Meine Arbeitsweise ist eine effiziente." Aber auch Hofer outete sich als "wirklich" Laptop-los. In Sozialen Medien kursierende Fotos aus der türkis-blauen Regierungszeit zeigten die beiden jedoch wiederholt mit Notebooks.

Geldflüsse

An die Immobilienfirma Imbeco des Ex-FPÖ-Abgeordneten und Anwalts Markus Tschank soll Geld vom parteinahen "Institut für Sicherheitspolitik" (ISP) geflossen sein. Dieses wiederum habe über 200.000 Euro vom Glücksspielkonzern Novomatic erhalten und wurde vom Verteidigungsministerium seit 2017 jährlich mit 200.000 Euro bedacht. Beteiligt waren an der Imbeco der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Ex-FPÖ-Klubchef Johann Gudenus. Und auch der Wiener FP-Chef Dominik Nepp war "stiller Teilhaber". Die Imbeco hat das Geld unterdessen an das ISP zurücküberwiesen, ebenso wie eine zweite Tschank-Firma ("Pegasus").