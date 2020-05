Ibiza-U-Ausschuss: Heidi Goess-Horten und Gaston Glock haben abgesagt

Heidi Goess-Horten und Gaston Glock haben aus gesundheitlichen Gründen für den Ibiza-Ausschuss abgesagt. Die SPÖ sah sich dadurch in ihrer Kritik an Sobotka bestätigt.

Für den Ibiza-U-Ausschuss gibt es erste Absagen aus gesundheitlichen Gründen. Heidi Goess-Horten sowie Waffenproduzent Gaston Glock, die für 5. Juni geladen waren, hätten aus Gesundheitsgründen abgesagt, meldete der "Kurier". Bei der SPÖ sah man sich dadurch am Mittwoch in der Kritik an Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bestätigt.