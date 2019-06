Ibiza-Feeling beim Nova Rock 2019

Auch am Nova Rock herrscht Ibiza-Feeling und das nicht nur aufgrund der Temperaturen.

Ibiza-Feeling hat am dritten Tag des Nova Rock Festivals im Burgenland geherrscht - nicht nur, weil die Sonne mit Temperaturen um die 35 Grad im Schatten vom Himmel brannte. "Going To Ibiza" von den Vengaboys diente der Polit-Punkrock-Gruppe Feine Sahne Fischfilet als Intro. Zu dieser Zeit trockneten Powerwolf noch ihre Bühnenkleider, um sie am Samstag in Nickelsdorf wieder zu verschwitzen.

Feine Sahne Fischfilet hatte mit "Goint to Ibiza" Publikum schnell in der Hand

Powerwolf waren erst zu späterer Stunde am Programm, was Keyboarder Falk Maria Schlegel angesichts der tropischen Umstände freute. "Unsere Outfits sind noch von der gestrigen Show nass", sagte der Deutsche im APA-Interview. Mit Kostümen und an Messen erinnernden Show-Elementen sind Powerwolf bekannt geworden. Aber auch die Musik kommt an: Zweimal stand man an der Spitze der Charts. "Für uns als Heavy Metal Band ist das zwar nicht so relevant, weil wir uns natürlich als Underground sehen", so Schlegel. "Aber diese Subkultur ist gewachsen und es gibt viele treue Seelen, die unsere Alben kaufen und die die konstruierten Popsternchen vom Thron stoßen. Ich finde das schon ganz nett."