Mit der Valentinstags-Aktion 1+1 ins Musical "I am from Austria".

Mit der Valentinstags-Aktion 1+1 ins Musical "I am from Austria". ©APA/Herbert Neubauer

Mit der Valentinstags-Aktion 1+1 ins Musical "I am from Austria". ©APA/Herbert Neubauer

"I am from Austria" & "Bodyguard": Das 1+1 Musical-Special zum Valentinstag

Wer dem Partner ein ganz besonderes Valentingstags-Geschenk machen will, kann die Aktion der Vereinigten Bühnen Wien nutzen und 2 Tickets zum Preis von einem für "I am from Austria" oder "Bodyguard" erwerben.

Valentinstag steht vor der Tür und auch die Vereinigten Bühnen Wien halten ein Special bereit. An ausgewählten Tagen gibt es Tickets für “I am from Austria” oder “Bodyguard” im Doppelpack. Dabei muss nur ein Ticket bezahlt werden, das Zweite gibt es gratis dazu.

Die Aktion gibt es nur an ausgewählten Tagen zwischen 01. und 21. Februar 2019. Wer es noch spezieller haben möchte: Auf der Website können persönliche Einladungen gedruckt werden.