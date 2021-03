Hygiene Austria: Masken-Causa für ÖVP "Kriminalfall"

Die Maskenbeschaffung der Hygiene Austria, die zugegeben hat, einen Teil ihrer "made in Austria"-Masken in China zugekauft zu haben, stellt für die ÖVP "einen Kriminalfall" dar.

Verschwägerung keine Aufgabe von parlamentarischer Kontrolle

Ob die arbeits- und zollrechtlichen Bestimmungen durch das Unternehmen eingehalten wurden, sei hingegen eine Frage für die Justiz, so Hanger. Die Akten würden auch keine Erkenntnisse liefern, dass es besondere Beziehungen zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und der Geschäftsleitung der Hygine Austria gegeben hat. Und dass seine Büroleiterin verschwägert ist mit dem Hygiene-Austria-Chef, "das hat mit seriöser Kontrollarbeit im Parlament gar nichts zu tun, wir haben keine Sippenhaftung in Österreich". Das Vergaberecht sei eingehalten worden, "wir sehen da überhaupt keinen Zusammenhang", das sei nur "klassisches Oppositionsbashing".

Auch die Verteilung des Corona-Impfstoffs auf EU-Ebene werde wohl im "kleinen parlamentarischen U-Ausschuss" behandelt, erwartet Hanger. Er selber ist dabei eher gelassen, "ich sehe da nicht die ganz großen Verfehlungen", sagte er am Dienstag in Wien.

100.000 entgangene Impfdosen "ärgerlich"

Es sei zwar "ärgerlich", dass Österreich 100.000 Impfdosen weniger bekommen hat als möglich gewesen wäre, aber man müsse die Kirche im Dorf lassen, immerhin werden derzeit 50.000 Dosen am Tag verimpft. Hanger hat auch keine Zweifel, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) davon überrascht wurde, dass mehr Einkauf möglich gewesen wäre, schließlich habe ja sogar Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zugegen, davon nichts gewusst zu haben.

Hanger ließ keinen Zweifel, dass er im Ausschuss mehr Show als konkrete Aufklärung erwarte. Er habe sich auch die Pressekonferenzen der Oppositionsparteien angeschaut, "was da an Vorwürfen und Unterstellungen in den Raum gestellt werden, da tue ich mir wirklich schwer zu erwarten, dass das eine gute, seriöse Aufklärungsarbeit wird".