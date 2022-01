Hunderte Spitalsbetten pro Tag für verletzte Wintersportler

Während die Zahl der Corona-Erkrankungen in Österreich steigen, sorgen aktuell auch etliche verletzte Wintersportler für eine hohe Krankenhausauslastung. Ein verhältnismäßig guter Tourismussaisonstart begünstigt die negative Unfall-Bilanz.

25.000 verletzte Wintersportler erwartet

Während die Zahl der Corona -Erkrankungen in Österreich steigen, sorgen aktuell auch etliche schwer und schwerstverletzte Wintersportler für eine gesteigerte Krankenhausauslastung, berichtet das KFV. Mancherorts melden die Unfallambulanzen eine Auslastung beinahe auf Vor-Corona-Niveau. "Die Pandemie-bedingten Einschränkungen sind bis jetzt nicht so einschneidend ausgefallen wie im letzten Jahr, deswegen sind in der heurigen Saison wieder wesentlich mehr Skifahrende auf den Pisten", resümiert Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Forschungsbereich Sport- und Freizeitsicherheit im KFV.

Auch 25.000 Verletzte würden noch nicht ganz dem Vor-Corona Niveau entsprechen (2019: 40.000 Wintersportunfälle), ist aber dennoch eine sehr hohe Zahl", so Trauner-Karner. Mit einer Inzidenz von ein bis zwei spitalsbehandelten Verletzten auf 100 Ausübende zähle der in Österreich so beliebte Wintersport - allen voran das Skifahren - zu den unfallträchtigsten Freizeitaktivitäten. "Rund ein Drittel der beim Wintersport verunfallten Personen muss aufgrund der Verletzungsschwere stationär behandelt werden", so Trauner-Karner. Bei einer durchschnittlichen stationären Behandlungsdauer von sechs Tagen sind das hunderte Spitalsbetten die pro Tag in der Wintersaison belegt werden - eine hohe Zusatzbelastung für die Spitäler.