Hundehalter in Wien mit Ast bedroht: 33-Jähriger festgenommen

Zeugen alarmierten am Freitag die Polizei, da ein 33-Jähriger zwei Hundehalter in der Eibesbrunnergasse am Verlassen der Hundezone hinderte.

Ein Notruf ging am 27. September um 12.30 Uhr bei der Polizei ein: Ein - laut Polizei offenbar betrunkener - Mann bedrohe zwei Hundehalter mit einem Ast und hindere sie am Verlassen der Hundezone in der Eibesbrunnergasse in Wien-Favoriten.

33-Jähriger bedrohte auch Polizisten mit Ast

Die Polizisten konnten beim Eintreffen einen 33-jährigen Polen anhalten, der mit einem großen Ast in der Hand den Zaun der Hundezone entlang schritt.

LPD Wien