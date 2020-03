Hundehalter gerieten in Wien-Ottakring aneinander

Am Dienstag eskalierte ein Streit unter Hundebesitzern im Kongreßpark. Eine Frau wurde dabei mit dem Umbringen bedroht.

Im Zuge eines ausgearteten Streits unter Hundehaltern im Kongreßpark in Wien-Ottakring, kündigte ein 28-Jähriger am 24. März gegen 12.45 Uhr an, eine Waffe zu holen und seine Kontrahentin umzubringen.