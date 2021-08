Hundefeinkostladen eröffnet zweiten Standort in Wien-Landstraße

Die Galleria im dritten Wiener Bezirk wird zum neuen Hotspot für Hunde- und Katzenliebhaber. Im Untergeschoß des Shoppingcenters begeistert der "Hunde- & Katzenfeinkostladen" ab sofort auf 120 Quadratmetern.

2013 hat Wiens erster Hundefeinkostladen eröffnet. Aus dem reinen Online-Shop mit Lagerverkauf hat sich einer der führenden Anbieter im Bereich gesunder Hundeernährung in Wien entwickelt. Mittlerweile gilt er als Spezialist rund um die artgerechte Ernährung des Hundes und als Kompetenzzentrum rund um die vierbeinigen Lieblinge in Wien.

Zweiter Hunde- und Katzenfeinkostladen eröffnet

Nun wurde ein zweiter Standort eröffnet: Der "Hunde- & Katzenfeinkostladen". Auf insgesamt 120 Quadratmetern bietet er in der Galleria ein breites Sortiment für Katzen und Hunde. Darunter neben Spielzeug und Accessoires verschiedene Nahrungsergänzungsmittel sowie ausgewählte hochqualitative Nass- und Trockenfuttermarken, ebenso wie ein reichhaltiges Angebot an BARF-Produkten in Form von sortenreinem Fleisch, Fleisch-Mischungen, Gemüse-Mixes, Fleisch in Stücken und fixfertige Menüs.