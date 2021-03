Hunde & Corona: Plötzliche Tierliebe mit bissigen Folgen

Seit Beginn der Corona-Pandemie verbringen viele Österreicher deutlich mehr Zeit daheim, wodurch auch das Interesse an Haustieren gestiegen ist. Die plötzliche Liebe zu Hunden kann jedoch bissige Folgen haben.

Durch Corona ist das Interesse an Haustieren stark angestiegen, auch Hunde sind stärker nachgefragt. Aufgrund des Lockdowns und geschlossener Hundeschulen fehlt es den Tieren aber vielfach an Sozialkontakten und einer entsprechenden Ausbildung.

Mehr Hundebisse für das Jahr 2021 erwartet

Das KFV warnt nun vor den möglichen Folgen der plötzlichen Tierliebe. "So fehlte und fehlt u.a. die Möglichkeit einer allgemeinen Ausbildung, denn die Hundeschulen haben Corona-bedingt seit Monaten nicht geöffnet“, so KFV-Präventionsexpertin Johanna Trauner-Karner. Den Hunden fehlen damit wichtige Sozialkontakte zu anderen Tieren. Gerade im Welpen- und Junghundealter ist der Kontakt zu Artgenossen für die Entwicklung von ausschlaggebender Bedeutung.

Mehr als 600 Kinder jährlich wegen Hundebissen im Krankenhaus

Erste einschlägige Zahlen aus den Krankenhäusern zeigen tatsächlich einen leichten Anstieg an Hundebissen im Jahr 2020: "Wir sehen in unserer Unfalldatenbank derzeit eine Zunahme an Hundebissen im letzten Jahr bei Kindern“, so das KFV. Ähnliche signifikante Steigerungsraten werden aus der USA gemeldet. "Die Warnsignale, die Hunde schon früh aussenden, können von Kindern und eventuell auch von neuen Hundehaltern noch nicht richtig erkannt und interpretiert werden. Gerade hier zeigt sich sicherlich das Defizit durch die coronabedingt geschlossenen Hundeschulen“, so das KFV.