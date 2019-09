Hund springt von 2. Stock: Tierisches Wunder in Wien-Penzing

Ein Golden Retriever ist in Wien-Penzing von einer Terrasse zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Dass er noch lebt, grenzt für die Besitzer an ein Wunder.

Tierisches Glück hatte ein Vierbeiner in Wien-Penzing vor zwei Wochen, als der Golden Retriever von einer Terrasse rund zehn Meter in die Tiefe sprang. Für die Familie Burkard-Leeb grenzt es an ein Wunder, dass ihr Hund das überlebt hat.

Rüde wurde in Wiener Tierklinik behandelt

Sofort nach dem Unfall bringen ihn die Burkards in die Tierklinik Breitensee. Doch die Diagnose des 1,5 Jahre alten Rüden fällt den Umständen entsprechend positiv aus. Der Hund kommt mit einem Nierentrauma und einem Bänderriss in der Vorderpfote davon.

Jetzt darf "Rooney" acht Wochen lang sein Bein nicht belasten. Danach sollte er aber wieder ganz der Alte sein.