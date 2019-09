Hund nicht angeleint: Messerattacke in Wien-Leopoldstadt

Weil ein Hund ohne Leine unterwegs war, geriet ein 31-Jähriger mit dem Besitzer des Tieres am Mittwoch in Streit und wurde dabei verletzt.

Ein wegen eines unangeleinten Hundes entfachter Streit zwischen zwei Männern ist am Mittwochvormittag in Wien-Leopoldstadt eskaliert. Der 22-jährige Besitzer des Vierbeiners und sein 31-jähriger Kontrahent fügten sich bei einer Rangelei gegenseitig leichte Verletzungen zu, wobei ersterer auch mit einem Messer in einer Schutzhülle seinen Gegner attackierte, berichtete die Polizei am Donnerstag.