Hund bemerkte E-Scooter-Dieb in Wien-Simmering

Am Sonntag klickten für einen Dieb in Wien-Simmering die Handschellen. Er wollte einen am Gang abgestellten E-Scooter stehlen, doch der Hund der Besitzerin schlug an.

Der Hund einer 37-Jährigen hat am 6. Februar gegen 6.00 Uhr die Wohnungstüre angebellt. Als die Frau die Tür öffnete, um nachzusehen, lag die aufgebrochene Sperrvorrichtung ihres E-Scooters am Boden und sie hörte eine Person im Stiegenhaus flüchten.

36-jähriger E-Scooter-Dieb in Wien-Simmering gefasst

Ihr 37-jähriger Lebensgefährte verfolgte den Mann bis in den Keller, wo der Tatverdächtige den gerade gestohlenen E-Scooter verstecken wollte. Der 36-Jährige wurde von den alarmierten Polizisten vorläufig festgenommen.