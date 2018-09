Hubschrauber und WEGA im Einsatz: Großfahndung nach Autodieb an Wiener Stadtgrenze

Laut Baumschlager war der Mann mit einem am Mittwoch in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) gestohlenen hochpreisigen Mercedes unterwegs. Fahnder des Landeskriminalamtes Niederösterreich hatten sich an seine Fersen geheftet. Als der Verdächtige verkehrsbedingt in Wien-Liesing anhalten musste, wollten die Ermittler zuschlagen. Der mutmaßliche Autodieb stieg jedoch aufs Gas und flüchtete mit dem Fahrzeug stadtauswärts, nachdem er eine Grünfläche überfahren hatte. In der Ketzergasse in Brunn am Gebirge verließ er den Wagen und suchte das Weite. In Brunn am Gebirge rückte daraufhin ein Großaufgebot an Beamten an.

(APA/Red)