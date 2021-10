"House of the Dragon": Fans von "Game of Thrones" können den Serien-Start kaum erwarten

"House of the Dragon": Erster Teaser-Trailer zum Game of Thrones-Prequel

Wie alles begann, 200 Jahre vor dem Kampf um den Eisernen Thron - darum geht es im Spin-Off der Erfolgsserie "Game of Thrones". Hier der erste Teaser-Trailer zu "House of the Dragon".

Erzählt wird in "House of the Dragon" die Geschichte der Drachen-Dynastie Targaryen - und das ganz im "Game of Thrones"-Stil mit opulenter Bildgewalt, blutrünstigen Schlachten und ganz viel Drama. Der erste Teaser-Trailer zum Prequel lässt Fanherzen höher schlagen und weckt große Erwartungen auf einen würdigen Nachfolger der Serie, die in den letzten Jahre alle Rekorde brach.

Hintergründe zum "Game of Thrones"-Prequel, Darstellern und Story

Das ist der erste Teaser-Trailer zu "House of the Dragon"

