Hotels öffnen am 29. Mai wieder: Das sind die Regelungen

Am 29. Mai dürfen Hotels und Beherbergungsbetriebe wieder aufsperren und auch von Gastronomie über Wellness und Frühstücksbuffet bis zu Seminaren mit bis zu 100 Teilnehmern anbieten. Diese Regeln gilt es zu beachten.

Auch Seilbahnen dürfen Betrieb aufnehmen

Wichtig für das Alpenland Österreich: Auch Seilbahnen und Schutzhütten dürfen den Betrieb aufnehmen. Bei Seilbahnen müssen die Details für Sicherheitsmaßnahmen allerdings noch ausgearbeitet werden. Schützhütten müssen in den Schlafsälen für 2 Meter Abstand zwischen Personen sorgen, die nicht im gleichen Haushalt leben - oder die Schlafgelegenheiten "mit technischen Hilfsmitteln" voneinander trennen, sagten Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger am Montag.

Mund-Nasen-Schutz im Eingangsbereich verpflichtend

In den Hotels werden Abstand-Halten bzw. Tragen von Mund-Nasen-Schutz im Eingangsbereich verpflichtend - oder der Einbau von Plexiglas-Wänden. Wenn sich eine Gruppe von Freunden ein Apartment mieten will, darf sie das, muss dann aber Abstand zu anderen Gästen halten, so Anschober. Auch Buffets werden "unter besonderen hygienischen Vorschriften" angeboten werden können.