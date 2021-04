Hotels in Wien klagen über wenig Buchungen für Juni

In Wien halten sich Touristen mit den Reservierungen nach dem Lockdownende noch zurück, für Juni sind kaum welche eingetragen. In den anderen Bundesländern explodieren die Buchungen förmlich.

In Wien dürfte der Corona-Neustart im Tourismus wohl deutlich schleppender verlaufen als im Rest des Landes. Denn zum einen sind Städte vorerst eine weniger begehrte Destination, dazu ist noch unklar, wie Wien in Sachen Öffnungen weiter vorgehen wird. Potenzielle Besucher halten sich mit Buchungen noch zurück, für den Juni sind vorerst nur wenige Reservierungen eingegangen, wie der Branchenobmann in der Wirtschaftskammer Wien, Dominic Schmid, im APA-Gespräch sagte.