Hoteliervereinigung erfreut: Werbetrommel für Urlaub in Österreich wird gerührt

Mit dem Öffnen der Grenzen lebt auch die Hotellerie wieder auf. Auch die Werbetrommel für Urlaub in Österreich wird gerührt - die Hoteliervereinigung begrüßt diesen Schritt.

Mit der schrittweisen Öffnung der Grenzen und dem langsamen Wiederaufleben der Hotellerie ist es nun auch wichtig, die Werbetrommel für Urlaub in Österreich zu rühren. "Da ist natürlich die Aufstockung des Budgets der Österreich Werbung um 40 Mio. Euro sehr positiv", sagte der Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Markus Gratzer, am Freitag zur APA.

Regelmäßige Coronavirus-Tests werden begrüßt

Auch die geplanten flächendeckenden und regelmäßigen Coronavirus-Tests am touristischen Personal, die am Donnerstag von der Bundesregierung in Aussicht gestellt wurden, seien "grundsätzlich positiv und zu begrüßen, weil das Thema Sicherheit heuer für die Reiseentscheidung ein wichtiges sein wird", betonte der ÖHV-Generalsekretär. "Wenn wir es schaffen, das umzusetzen, wäre das ein zusätzlicher Hebel, um den Kunden Sicherheit zu vermitteln."

Die ÖW-Gelder werden den Angaben zufolge vor allem verwendet, um in den "Nahmärkten" Deutschland, Schweiz und den Niederlanden Stimmung für Urlaub in Österreich zu machen. Schwerpunkt der Bewerbung sei "überall, wo die Grenzen offengehen - auch in den Niederlanden ist die Hoffnung gut, ebenso für Tschechien, die Slowakei und Ungarn", so Gratzer. "Es wird in den Ländern investiert, wo in diesem Sommer das Reisen möglich ist." Ein wesentlicher Teil werde auch für das Anwerben von Urlaubern aus dem Inland verwendet.