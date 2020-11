Hoteliers besprachen Szeniarien für Wiedereröffnung

Die Hoteliers wälzen Modelle, wie und wann ihre Häuser nach dem bis inklusive 6. Dezember geltenden Lockdown wieder öffnen können. Mittwochnachmittag gab es dazu ein Treffen des Fachverbands Hotellerie in Wien.

Angst vor drittem Lockdown bei zu schnellen Öffnungen

Walter Veit, Vizepräsident und Landesvorsitzender der Österreichischen Hoteliervereinigung in Salzburg, bestätigte der Zeitung diese Überlegungen. "Das ist ein Szenario, an dem besonders die westösterreichischen Skigebiete, also rund um den Arlberg und Vorarlberg, interessiert sind. Weil diese von internationalen Touristen abhängig sind. Folglich zahlt es sich für diese nicht aus, aufzusperren und einen neuen Lockdown zu riskieren."