Hotel- und Gastromitarbeiter erhalten mehr Lohn

Die Mitarbeiter des Hotel- und Gastgewerbes, das seit vielen Monaten stillsteht, bekommen mehr Geld.

WKÖ will trotz Lockdown ein Zeichen setzen

"Wir möchten trotz achtem Lockdown-Monat ein deutliches Signal in Richtung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter senden, die ebenso wie wir darauf warten, endlich wieder durchstarten zu können", so die Verhandlungsführer der Fachverbände Hotellerie und Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Susanne Kraus-Winkler und Mario Pulker, am Dienstag in einer Aussendung. Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus der Gewerkschaft vida, sagte: "Die Kolleginnen und Kollegen mussten in den vergangenen zwölf Monaten so viel hinnehmen, ohne dass sie die geringste Schuld trifft. Mehrmals wurden ihnen die Türen der Betriebe coronabedingt vor der Nase zugesperrt."