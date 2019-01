Hotel-Einbrecher in Wien-Fünfhaus auf frischer Tat ertappt

Ein 32-jähriger Mann wurde am Mittwoch in Wien-Fünfhaus festgenommen, nachdem er in ein Hotel eingedrungen ist. Er soll in drei weiteren Einbruchsdiebstählen verwickelt sein.

Ein Mitarbeiter des Hotels in Rudolfsheim-Fünfhaus bemerkte am 3. Jänner 2019 um 06.30 Uhr einen fremden Mann im Büro des Gebäudes. Er verständigte die Polizei und der 32-Jährige wurde festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er mehrere Hotelzimmer-Karten widerrechtlich an sich genommen hatte. Der Serbe soll zudem mindestens drei weitere ähnliche Einbruchsdiebstähle begangen haben.