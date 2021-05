Hotel-Auslastung in Wien lag im April bei 6 Prozent

Nur 6 Prozent der Hotelbetten in Wien waren im April belegt. Rechnerisch gab es jedoch Plus von 163 Prozent bei Jahresvergleich.

Die Hotels in Wien waren auch im vergangenen April - in dem die Betriebe für Freizeitreisende noch nicht geöffnet hatten - nur rudimentär ausgelastet. 76.000 Nächtigungen wurden verzeichnet, wie der Wien-Tourismus am Mittwoch mitteilte. Stellt man einen Jahresvergleich an, ergibt sich sogar ein Plus von 163,4 Prozent, da der April 2020 bereits in die Pandemiezeit fiel. Im Vergleich zu den Jahren davor ist das Minus jedoch groß.