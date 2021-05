HoT: Neue Tarife für Smart-Home-Anwendungen

Mobilfunkanbieter HoT bietet nun auch Tarife für Smart-Home-Geräte an. Das Basispaket von "HoT smart Control" startet bei 1,90 Euro für 30 Tage.

Der Mobilfunkanbieter HoT steigt in das Geschäft mit der Fernsteuerung von Alarmanlage, Heizung, Bewässerung, Poolsteuerung, etc. im Smart Home ein. Angeboten werden drei Tarifpakete, Zielgruppe sind sowohl Privatpersonen wie auch Handwerker und Dienstleister, die ihren Kunden im Servicepaket für Wohnung und Haus auch gleich ein wenig "Internet der Dinge" mitliefern wollen.

30 Prozent der haushalte in Österreich "Smart Homes"

30 Prozent aller Haushalte verfügen über "smarte", also über die SIM-Karte steuerbare, Geräte, rechnete heute HoT-Chef Michael Krammer vor - Tendenz stark steigend. Für die großen Mobilfunknetzbetreiber sei dies aber ein zu kleiner Markt. "Grund genug für uns einzusteigen", so Krammer am Mittwoch zu Journalisten. Punkten will er mit Flexibilität, geringen Fixkosten und einer einfachen Kostenkontrolle, alles steuerbar über eine Weboberfläche.