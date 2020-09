HoT-Chef erwartet 5G ab 2022 im Massenmarkt

Langsam, aber sicher, entwächst der neue Mobilfunkstandard 5G seinen Kinderschuhen. HoT-Chef Michael Krammer erwartet ab 2022, dass auch Anbieter wie HoT einen entsprechenden Tarif anbieten werden.

Die mittlerweile mehr als eine Million Kunden des Mobilfunkanbieters Hofer Telekom (HoT) werden noch bis 2022 auf die neueste, fünfte Mobilfunkgeneration (5G) warten müssen. HoT-Chef Michael Krammer erwartet, dass 5G erst in zwei Jahren im Massenmarkt ankommt. Dann würden preiswerte 5G-fähige Endgeräte verfügbar sein, sagte Krammer am Dienstag in einer Pressekonferenz.