Hospitalisierungsdaten am AGES-Dashboard aufgeschlüsselt

Nachdem die bisherige Darstellung der Hospitalisierungsdaten am Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) für viel Kritik gesorgt hat, ist diese geändert worden.

Die neue Auswertung schlüsselt die Belegung in den Bundesländern und Gesamtösterreich bezüglich Covid-Patienten, Nicht-Covid-Patienten und tagesaktuell freier Betten auf. Für Dienstag zeigt sich, dass der systemkritische Schwellenwert in den drei östlichen Bundesländern überschritten wurde.

33 Prozent als Schwellenwert für ein sehr hohes Systemrisiko

Der Schwellenwert liegt bei 33 Prozent. Bei einer Überschreitung kann man davon ausgehen, dass die Covid-Patienten bereits in deutliche Konkurrenz mit anderen intensivpflichtigen Patienten treten, erläuterte das Gesundheitsministerium in einer Aussendung. Die Corona -Kommission definiert eine Auslastung aller tatsächlich aufgestellten Intensivbetten für Erwachsene in der Höhe von 33 Prozent als Schwellenwert für ein sehr hohes Systemrisiko. Um dies zu verhindern, werden zunächst bei noch mittlerer Auslastung (zwischen zehn und 30 Prozent) kontinuierlich elektive Eingriffe, die eine anschließende intensivmedizinische Betreuung erfordern könnten, verschoben. Mit steigendem Covid-19-Belag wird zunehmend pflegerisches und ärztliches Personal aus anderen qualifizierten Bereichen (OP-Personal, Anästhesie, Interne, notärztlicher Bereich) auf den Intensivstationen eingesetzt.

Burgenland beendet trotz hohem Wert den Lockdown

In Wien waren am Dienstag bereits 47 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt. Für das Burgenland weist die AGES einen Belag von 44 Prozent auf, dessen ungeachtet hat Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch verkündet, dass das Burgenland den Corona-Lockdown am Sonntag beendet. Am Montag öffnen die Schulen und der Handel.