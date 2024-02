Horror-Unfall auf Wiener S2: Auch dritter Insasse tot

Der Unfall hatte sich im Dezember des Vorjahres auf der Wiener S2 zugetragen. Nun ist auch der dritte Insasse tot.

Nach dem schweren Verkehrsunfall mit Vollbrand auf der Wiener Nordrand Schnellstraße S2 mit zwei Toten in der Nacht auf 17. Dezember ist auch der dritte Jugendliche seinen Verletzungen erlegen. Die Sprecherin des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. Demnach soll am Freitag auch das Begräbnis des 16-Jährigen stattfinden, hieß es. Er war damals mit zwei Freunden in einem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.