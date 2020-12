"Horrende Sterbezahlen: Scharfe Kritik der SPÖ am Krisenmanagement der Regierung

Am Mittwoch hat sich die SPÖ mit scharfer Kritik am Regierungs-Krisenmanagement zu Wort gemeldet. Leichtfried warf der Regierung unter anderem "Showpolitik" vor.

Die SPÖ hat am Mittwoch einmal mehr scharfe Kritik am Corona-Krisenmanagement der Regierung geübt. "Wir sind Weltmeister im Negativen", sagte Vizeklubchef Jörg Leichtfried angesichts hoher Neuinfektionen und "horrender Sterbezahlen". Außerdem kritisiert der SP-Politiker die fehlende Einbindung der Opposition in die Vorbereitung der Lockerungsmaßnahmen: "Das wird auf Dauer so nicht gehen. Es wird schwer sein, manchen Dingen zuzustimmen."