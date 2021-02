Homeoffice-Regelung: Opposition kritisiert "Säumigkeit" der Regierung

Die Regierung und die Sozialpartner haben sich Ende Jänner auf eine gesetzliche Regelung für das Homeoffice geeinigt. Gesetzliche Vorlage gibt es jedoch bis heute keine.

Ende Jänner haben sich Regierung und Sozialpartner auf gesetzliche Regeln für das Homeoffice geeinigt. Doch bis heute gebe es keine gesetzliche Vorlage dafür, kritisierte SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch am Donnerstag am Rande des Sozialausschusses. Auch FPÖ und NEOS zeigten kein Verständnis dafür, dass noch immer keine konkreten Gesetzesbestimmungen vorliegen. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) stellte einen Gesetzentwurf für Ende Februar in Aussicht.