Home-Office-Regelung: Kontruktives Gespräch der Sozialpartner

Die Sozialpartner haben das zweite Treffen der Arbeitsgruppe Home-Office als "konstruktiv" bezeichnet. Am Donnerstag nahmen neben dem Arbeitsministerium Vertreter von Arbeiterkammer (AK), Gewerkschaftsbund (ÖGB), Wirtschaftskammer (WKÖ) und Industriellenvereinigung (IV) an der Online-Videokonferenz teil.

Lockdown: Rund 40 % wechseltnen ins Home-Office

Beim heutigen virtuellen Arbeitsgruppentreffen wurde das Thema Sozialversicherungsrecht behandelt. Bis Ende des Jahres gibt es aufgrund der Coronakrise eine Regelung zur Unfallversicherung im Home-Office. Aufgrund der andauernden Pandemie wurde eine befristete Verlängerung dieser Regelung beim heutigen Treffen diskutiert. Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) will bald erste Zwischenergebnisse präsentieren. "Wir müssen alle an einem Strang ziehen, um gemeinsam Konzepte zu entwickeln, wie wir das Home-Office von morgen bestmöglich zum Wohl der Arbeitgeber und -nehmer gestalten können. Ich bin zuversichtlich, dass wir demnächst die ersten Ergebnisse präsentieren können", so Aschbacher.