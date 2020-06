Home Office für Bundesbedienstete zu Ende

Ab sofort können Bundesbedienstete wieder an ihren Arbeitspatz zurückkehren. Ab 6. Juli ist die Wiederaufnahme des normalen Dienstbetriebes geplant.

Die Bediensteten der Bundesverwaltung kehren aus dem corona -bedingten Home Office wieder an ihrer Dienststellen zurück. Nach der Wiederaufnahme des Parteienverkehrs mit 18. Mai können nun ab sofort Bundesbedienstete ihre Arbeit wieder an ihrer Dienststelle verrichten, wenn es zur Erbringung des Leistungsumfanges und der Servicequalität der Bundesverwaltung erforderlich ist.

Normaler Betrieb ab 6. Juli

Zu veranlassen ist dies durch die jeweiligen Dienststellen. Ab 6. Juli erfolgt dann die Wiederaufnahme des "normalen Dienstbetriebes" an den Dienststellen des Bundes. Bedingung dafür ist allerdings die Einhaltung von konkreten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Parallel dazu werden aber die Home-Office-Maßnahmen punktuell aufrecht erhalten, insbesondere für Risikogruppen und zur Erfüllung von Kinderbetreuungspflichten. Dies geht aus einem der APA vorliegenden Vortrag von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und dem für den öffentlichen Dienst zuständigen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) an den Ministerrat am morgigen Mittwoch hervor.