Home Learning: Überwiegen die Nachteile den Vorteilen?

Eine Umfrage unter Lehrern, Eltern und Schülern zeigt, dass Distance Learning insgesamt eher gespalten gesehen wird. Leistungsstarke Schüler würden davon profitieren, weil sie eigenständiger arbeiten könnten. Andere bleiben auf der Strecke.

Ergebnisse der Distance-Learning-Studie

So ist etwa die Zufriedenheit mit dem Software-Einsatz im Unterricht seit 2018 in allen Gruppen gestiegen - am deutlichsten bei den Schülern. Zeigten sich 2018 über alle Gruppen noch knapp zwei Drittel sehr zufrieden oder zufrieden, waren es 2020 knapp drei Viertel (unter den Schülern sogar 90 Prozent). "Man muss das auch vor dem Hintergrund sehen, dass heute ein ganz anderer Anspruch an das Thema gestellt wird als vor zwei Jahren", betonte Stiftungs-Geschäftsführer Jakob Calice am Mittwoch vor Journalisten. Bei rund 70 Prozent praktisch unverändert geblieben ist die Zufriedenheit mit der Hardware-Ausstattung.