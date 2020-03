HolyHigh EA2: Kombi aus Kopfhörer und Powerbank

Die HolyHigh EA2 bieten eine Kombination aus kabellosen In-Ear-Kopfhöreren und einer 5.000-mAh-Powerbank. Für unter 50 Euro ein guter Deal.

Die HolyHigh EA2* wurden mir kürzlich vom Anbieter zum Test angeboten und mit einem "dem Preis angemessenen Sound" beschrieben. Bei so einer nüchternen Beschreibung nahm ich die TWS-Kopfhörer gerne an und prüfte sie ein Wochenende lang auf Herz und Nieren. Hier das Ergebnis:

Design und Tragekomfort der HolyHigh EA2

Die EA2 von HolyHigh kommen im typischen "Zahnbürstenkopf"-Style, wie man ihn bereits von vielen anderen Modellen kennt, allen voran Apple. Die schlichten schwarzen Kopfhörer schmiegen sich gut dem Ohr an und auch die Stäbchen stehen beim Tragen nicht allzu sehr vom Kopf ab. Für Halt sorgen drei verschieden große Aufsätze, die man je nach Größe des Ohrkanals auswählen kann.

Von allen von mir bisher getesteten In-Ear-Kopfhörern finde ich den Halt der EA2 am besten, wobei man dazusagen muss, dass meine Ohren nicht für TWS-Kopfhörer gemacht sind. Zum Joggen würde ich die Kopfhörer zwar nicht verwenden, normales Gehen oder leichte Hausarbeiten stellen jedoch kein Problem dar. Den Unterschied zu anderen Kopfhörern in der Preisklasse machen wohl die wechselbaren Aufsätze, die nicht rund, sondern oval sind. Somit fühlen sie sich - aus meiner Ansicht - stabiler im Ohr an.