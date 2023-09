Hollywood: Gaming-Industrie droht Streik

Nach der vorläufigen Tarifeinigung mit den Drehbuchautoren droht Hollywood bereits ein neuer Streik.

Streik der Hollywood-Autoren könnte bald enden

SAG-AFTRA repräsentiert auch die Film- und Fernseh-Schauspieler in den USA, die seit Juli ihre Arbeit niedergelegt haben. Zum ersten Mal seit 63 Jahren wurde Hollywood mit zwei gleichzeitigen Streiks konfrontierte. Die Autorengewerkschaft hat am Sonntag eine vorläufige Tarifvereinbarung mit großen Studios geschlossen.

Synchronsprecher und Motion-Capture-Darsteller fordern höhere Löhne

Um Bewegungen computeranimierter Figuren in Videospielen oder Filmen naturgetreu nachzubilden, werden häufig Schauspieler in Spezial-Ganzkörperanzügen abgefilmt. Einer der bekanntesten dieser Motion-Capture-Darsteller ist Andy Serkis, dessen Bewegungen für die Figur Gollum in der "Herr der Ringe"-Trilogie genutzt wurden. Die Gewerkschaft verlangt, dass "Darsteller vor der Kamera die gleiche Ruhezeit von fünf Minuten pro Stunde haben, auf die auch Darsteller außerhalb der Kamera Anspruch haben", so SAG-AFTRA in einer Erklärung auf ihrer Website.