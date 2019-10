Hollabrunn: Zwei Sattelschlepper auf B303 kollidiert

Am Montagvormittag kollidierten auf der B3030 nahe der Weinviertler Bezirksstadt Hollabrunn zwei Sattelschlepper. Ein Lenker wurde per Notarzthubschrauber ins UKH Wien-Meidling transportiert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Sattelschlepper geriet ins Schleudern

Laut Polizei war ein 40-jähriger tschechischer Chauffeur in Schöngrabern auf der regennassen Fahrbahn aufgrund eines Bremsmanövers mit seinem Schwerfahrzeug ins Schleudern geraten. Der Aufleger stellte sich quer und stieß frontal gegen ein entgegenkommendes Sattelzugfahrzeug mit einem 69-jährigen Österreicher am Steuer. Dieser Lenker wurde im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit Bergescheren befreit werden, ehe er ins Krankenhaus geflogen wurde.

500 Liter Diesel gelangen in Kanalisation

Weil aus einem Lkw etwa 500 Liter Diesel ausgeflossen und in die Kanalisation gelangt waren, wurden durch die Feuerwehr an fünf Standorten mehrstufige Sperren errichtet, so die Polizei. Die Gewässeraufsicht der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn wurde informiert. Die B303 blieb im Unfallbereich vier Stunden lang gesperrt.