Holiday on Ice ist von 29. Jänner bis 9. Februar 2020 in der Wiener Stadthalle zu sehen. ©APA/HOLIDAY ON ICE/MORRIS MAC MATZEN

"Holiday on Ice" kommt mit "Showtime" in die Wiener Stadthalle

"Holiday on Ice" kommt mit seiner Revue "Sowtime" in die Wiener Stadthalle und bietet mehr als nur Eiskunstlauf. Mittlerweile besteht die Show aus Akrobatik, Gesang und einzigartigen Kostüme.

Der Name ist Programm: Die Eisrevue "Holiday on Ice" gastiert ab 29. Jänner 2020 mit "Showtime" in Wien und wenig später in Innsbruck. Die Besucher erwartet tatsächlich große Show - neben dem bekannten Glitzer und Glamour auf Eis gibt es dieses Mal auch Akrobatik in luftiger Höhe, Live-Gesang und eine spaßige Musikertruppe. Die APA war bei einer Probe dabei und warf einen Blick auf die Show.

Hologramm-Effekte, Trapezkünstler, pyrotechnische Effekte, temporeiche Nummern sowie aufwendige Kostüme und Requisiten: Die Macher haben wohl keine Mühe gescheut, um mit "Showtime" ein Spektakel für die ganze Familie zu inszenieren. Der Auftrag lautete, "die größte Show auf die Eisbühne zu bringen, die das Entertainment zu bieten hat", wie Kreativdirektor Kim Gavin der APA erzählte.

"Holiday on Ice" feiert 75-jähriges Jubiläum

Die Geschichte ist schnell erzählt - es wird nämlich das 75-jährige Jubiläum von "Holiday on Ice", das im Vorjahr gefeiert wurde, groß zelebriert. Dabei wird ein Blick hinter die Kulissen einer Show geworfen - was es bedeutet für die Bühne und das Publikum zu leben.

Die Zuseher sind dabei, wenn die Eiskunstläufer beim Casting ausgewählt werden, gehen mit auf Tournee rund um die Welt und begleiten die Akteure durch Höhen und Tiefen. Es gibt große Auftritte, Emotionen, einige für manch ganz kleine Kinder möglicherweise eher gruselige Szenen, Blicke hinter die Kulissen sowie eine Liebesgeschichte zwischen dem Produzenten und einer Eisläuferin - natürlich mit einem Happy End.

Eiskunstlauf trifft auf Akrobatik und Gesang

Was auffällt: Zwar steht noch immer der Eiskunstlauf im Mittelpunkt des bunten Geschehens. Aber im Vergleich zu Shows in der Vergangenheit eben nicht mehr nur. So gibt es neben zahlreichen akrobatischen Einlagen der Eisläufer selbst ein eigens für eine Nummer engagiertes Trapezkünstlerpaar oder eine lustige Musikercombo (ohne Eislaufschuhe), die für Spaß sorgt. Einer der Eisläufer ist nebenbei auch als Sänger und Schlagzeuger aktiv - das wurde gleich für "Showtime" genutzt.

Das Programm wurde zwei Wochen lang in einem zur Eishalle umgebauten Filmstudio in Lint, nahe Antwerpen, geprobt. Dieses Mal ging das Training schneller, da das Programm bereits im Vorjahr auf Tour war und die meisten der 40 Darsteller Teil des Teams geblieben seien, erzählte "Holiday on Ice"-Pressesprecherin Nadine Matzat. Um eine komplett neue Show einzustudieren braucht es im Schnitt übrigens acht Wochen.

"Holiday on Ice"-Kostüme unverkäuflich

Es muss glitzern und funkeln, aber gleichzeitig praktisch sein: Die Eisrevue "Holiday on Ice" kommt Anfang 2020 mit "Showtime" wieder nach Österreich. Bekannt ist die Show nicht nur für das Programm, sondern auch für die meist aufwendigen, handgefertigten Kostüme.

Wien/Antwerpen. Mal sind sie hauteng, dann wieder ausladend pompös: Für "Showtime" hat der britische Kostümdesigner Michael Sharp 315 Outfits entworfen. Sharp hat sich in der Branche einen Namen gemacht, da er bereits Roben für Stars wie die US-Sängerinnen Jennifer Lopez oder Katy Perry oder die britische Truppe Spice Girls kreierte. Sein bisher größtes Projekt waren die Abschlussfeierlichkeiten zu den Olympischen Sommerspielen 2012 in London.

Was "Showtime" anbelangt, so waren der modischen Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das Spektrum auf dem Eis reicht vom Matrosenlook über asiatische Geisha-Kleidung bis hin zum nudefarbenen Ganzkörper-Suit mit bunten Bommeln. Natürlich dürfen auch elegante, meist eher knappe Kleider und vor allem viel Glitzer nicht fehlen. Daran wurde nicht gespart: So mussten mehr als zwei Millionen Strasssteine mit der Hand auf den Kostümen verklebt werden.

"Holiday on Ice" macht in Wien halt

Seit gestern, Donnerstag, sind die "Showtime" - Künstler auf Tour, die durch zahlreiche Städte in Deutschland und eben auch nach Österreich führt. In Wien macht "Holiday on Ice" vom 29. Jänner bis 9. Februar 2020 in der Stadthalle Halt. Tickets gibt es ab 26 Euro (Erwachsene). Für Kinder (bis 15 Jahre) gibt es Ermäßigungen. Außerdem werden Schoßtickets für die ganz kleinen Besucher bis sechs Jahre angeboten. Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Nach Wien führt die Tour nach Innsbruck. Dort gibt es in der Olympiahalle von 14. bis 16. Februar 2020 Vorstellungen.