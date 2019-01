"Holiday on Ice" in der Wiener Stadthalle: ARBÖ warnt vor Staus

In der Wiener Stadthalle findet bis zum 27. Jänner die 75. Ausgabe von "Holiday on Ice" statt. Der ARBÖ warnt vor langen Verzögerungen und Staus.

15 Aufführungen von “Holiday on Ice: Atlantis” wird es in der Halle D der Wiener Stadthalle bis zum 27. Jänner geben. Tausende Besucher werden vor allem am Wochenende für überlastete Straßen rund um die Stadthalle sorgen. Die Anreise zur 17 Uhr-Show am Freitag fällt mit dem Freitagnachmittagsverkehr zusammen. “Daher werden lange Verzögerungen und Staus vor allem auf der Hütteldorfer Straße und dem Neubaugürtel nicht ausbleiben. Ebenfalls auf der Felberstraße, Märzstraße und den Straßen im Nibelungenviertel wird es länger als sonst dauern”, heißt es in einer Aussendung des ARBÖ am Mittwoch.