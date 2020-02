Holiday on Ice führt 2021 in der Wiener Stadthalle in ferne Galaxien

Die brandneue Show Holiday on Ice SUPERNOVA nimmt die Besucher der Wiener Stadthalle mit auf eine Reise zu den Sternen. Bereits jetzt sind Tickets für das Event im Jänner 2021 erhältlich.

In den vergangenen beiden Wochen begeisterte Holiday on Ice SHOWTIME insgesamt rund 60.000 Besucher in der Wiener Stadthalle. Nachdem in diesem Jahr die eigene Geschichte im Fokus der Erzählung stand, folgt bei Holiday on Ice im kommenden Jahr eine rasante Reise durch die Weiten des Kosmos: Die neue Show SUPERNOVA führt im Jänner 2021 die Besucher in ferne Galaxien und eröffnet ein fantastisches Abenteuer jenseits von Raum und Zeit.