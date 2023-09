©Holiday on Ice Productions und Holiday on Ice | Wiener Stadthalle

Holiday on Ice 2024 mit großer Jubiläumsshow "A NEW DAY" in der Wiener Stadthalle

Holiday on Ice feiert großes Jubiläum und kommt im Jänner 2024 mit der bisher künstlerisch und technisch aufwendigsten Show "A NEW DAY" in die Wiener Stadthalle.

Was Starregisseur Francisco Negrin und sein Kreativteam von 17. bis 28. Jänner 2024 diesmal auf die große Eisbühne in der Wiener Stadthalle zaubern, setzt neue Maßstäbe: Die Show "A NEW DAY" verbindet den besten Eiskunstlauf der Welt mit einer dramatischen und zugleich liebevollen Geschichte.

Gemeinsam mit atemberaubender Akrobatik, einem Farbenrausch an Kostümen und weltbekannten Songs ergibt "A NEW DAY" ein buntes und fröhliches Gesamtkunstwerk.

Was wäre eine Welt ohne Farben und Gefühle? In der Jubiläumsshow trifft Aurora, ein weibliches Wesen aus einer farb- und freudlosen Welt, den jungen Adam, der ihr die Schönheit unserer bunten Welt näherbringt. Zögerlich fasst sie Mut und wagt sich in ein großes Abenteuer, in dem geheimnisvolle Mächte sie immer wieder zurück in die Vergangenheit ziehen wollen. Eine dramatische Jagd beginnt - und das Publikum ist live dabei.

Seit 1943: Holiday on Ice feiert großes Jubiläum

Als 1943 eine kleine, ambitionierte Hotel-Show ihre Holiday on Ice-Uraufführung in Toledo, Ohio, feierte, ahnte noch niemand, dass die spektakuläre Show ihren Siegeszug um die Welt antreten wird. Seitdem hat sich die Marke weltweit einen Namen gemacht. Holiday on Ice begeistert mit Eiskunstlauf der Weltklasse, aufsehenerregenden Bühnenbildern, fantasievollen Kostümen, High-End Bühnentechnik und mitreißender Musik.

Inzwischen blickt Holiday on Ice nach acht Jahrzehnten auf weltweit mehr als 60.000 Shows auf fünf Kontinenten und über 330 Millionen Besucher zurück.

Ticket-Vorverkauf für "A NEW DAY" läuft bereits

Tickets für die Jubiläumsshow in der Wiener Stadthalle sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Nähere Infos unter www.stadthalle.com, 01/79 999 79 und an den Kassen der Wiener Stadthalle. Das Ticket gilt auch als Fahrschein für die Wiener Linien.

