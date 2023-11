Hohe Mieten: Erste Klagen wegen fehlender Bremse

Die Mietpreisbremse, die von der ÖVP und den Grünen angekündigt wurde, ist bisher noch nicht umgesetzt worden. Dies hat jedoch bereits zu ersten Klagen geführt, wie im August angekündigt.

Mieten zu hoch: Erste Klagen wegen fehlender Bremse

Peschel hingegen bekräftigte am Dienstag via Aussendung, dass viele der Wertsicherungsklauseln "aufgrund aktueller Urteile des OGH unzulässig" seien. "Sie verstoßen gegen das Konsumentenschutzgesetz."

Vermieterseite sei "beunruhigt und versucht das Problem kleinzureden"

Die Vermieterseite sei "beunruhigt und versucht das Problem kleinzureden", werfe "Nebelgranaten", so der Anwalt. So gehe es nicht nur um einige Tausend betroffene Mieterinnen und Mieter, so wie dies die Immobilienwirtschaft darstelle und auch nicht nur um drei Jahre. "Wir gehen von einer deutlich höheren Anzahl betroffener Verträge aus und sehen auch die rechtliche Grundlage für eine 30-jährige Rückforderungsmöglichkeit unzulässiger Mieterhöhungen als erfüllt an", so Peschel. Seine Wiener Kanzlei habe nun österreichweit die ersten Klagen eingebracht, mehr Infos unter mietzinsklage.at.