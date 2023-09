Mietpreisbremse: Jährliche Anpassung bei Richtwertmieten ab 2025

Zahlreiche Details zur geplanten Mietpreisbremse werden im nun öffentlichen Gesetzesentwurf zum Mietpreisdeckel sichtbar. So sollen Richtwertmieten ab 2025 jährlich, statt alle zwei Jahre angepasst werden.

Jährliche Anpassung bei Richtwertmieten ab 2025 geplant

Nach Plänen der türkis-grünen Regierung sollen die Mieten bei Altbau-Richtwert und -Kategoriemieten sowie gemeinnützigen Miet- und Genossenschaftswohnungen in den Jahren 2024 bis 2026 jährlich um maximal 5 Prozent erhöht werden dürfen. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sprach von 1,2 Millionen Verträgen, für die der geplante Mietpreisdeckel gilt. Laut Mietervereinigung sind rund 425.000 Mietverträge in Österreich aber nicht von der Deckelung erfasst, weil es sich um Mietverträge mit freier Hauptmietzinsbildung in ungeförderten Neubauten handelt, die nach Mitte 1953 errichtet wurden.

Altbau-Richtwertmieten: Inflations-Anpassung bisher alle zwei Jahre

Bei Altbau-Richtwertmieten (Mietverträge nach März 1994) war bisher eine Inflationsanpassung alle zwei Jahre am 1. April für die kumulierte Inflation der beiden Vorjahre vorgesehen. Diese Rechtslage bleibe für die bereits verstrichenen Valorisierungstermine unverändert und die nächste Valorisierung soll am 1. April 2025, dem schon bisher vorgesehenen Termin, stattfinden, heißt es in den Erläuterungen zum Gesetzesentwurf. Ab dann sollen die Richtwertmieten jährlich anstatt alle zwei Jahre an die Inflation angepasst werden. Bei Wohnungen, die vom Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz umfasst werden, unter anderem Genossenschaftswohnungen, soll ab 2025 auch auf eine jährliche Valorisierung anstatt einer kumulierten Inflationsanpassung alle zwei Jahre umgestellt werden.