Hofers größter Fehler

GASTKOMMENTAR VON JOHANNES HUBER. Dem Verkehrsminister wird es noch lange zu schaffen machen, nach dem Tod eines Neunjährigen keinen Abbiegeassistenten durchgesetzt zu haben.

Norbert Hofer zählt zu den freiheitlichen Politikern mit dem besten Gespür fürs allgemeine Volksempfinden. Fast hätte er die Bundespräsidenten-Wahl 2016 für sich entschieden. Dass er dem heutigen Amtsinhaber Alexander Van der Bellen unterlegen ist, hat unter anderem damit zu tun: Hofer hatte einen Aussetzer. Mitten im Wahlkampf passierte ihm ein Ausspruch: „Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist“, sagte er. Bezogen hatte sich das darauf, was er als Staatsoberhaupt aufführen könnte. Das wirkte bedrohlich. Nach Machtmissbrauch quasi. Jedenfalls hat es den einen oder anderen davon abgehalten, Hofer zu unterstützen.

2022 will er wieder in die Präsidentschaftswahl ziehen. Sich schon heute zu seinen Chancen zu äußern, wäre verwegen. Was man jedoch feststellen kann, ist, dass ihm gerade wieder etwas passiert ist, was ihm noch lange nachhängen wird.