Hofer wird NR-Spitzenkandidat im Burgenland

Im Burgenland wird bei der Nationalratswahl im September erneut Norbert Hofer als Spitzenkandidat für die Freiheitlichen ins Rennen gehen.

Stefanie Karlovits auf Platz 2

Die Landesliste wurde am Samstag in einer Sitzung des Landesparteivorstandes in Mattersburg erstellt. Ries war von Dezember 2017 bis heuer im Mai Nationalratsabgeordneter, musste jedoch seinen Platz nach dem Rücktritt von Hofer als Infrastrukturminister räumen. Ries zeigte sich in einer Aussendung am Sonntag kämpferisch und hält einen Wiedereinzug ins Parlament für machbar.