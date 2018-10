Hofer will bei Bundespräsidentenwahl 2022 kandidieren

Verkehrsminister Norbert Hofer, hat bereits einmal für die Bundespräsidentenwahl kandidiert. Er möchte es auch bei der nächsten Wahl, im Jahr 2022 erneut versuchen.

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) will im Jahr 2022 wieder als Bundespräsident kandidieren. Das sagte Hofer am Sonntag dem ORF und der Tageszeitung “Österreich”. “Ich verspreche, ich trete wieder an und so wird’s wohl sein”, sagte Hofer in der ORF-Sendung “Europa Backstage”.