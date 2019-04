Hofer will Autofahrer nicht mit City-Maut und Tempo 100 schikanieren

Anstatt Autofahrer mit flächendeckender Maut, City-Maut oder 100 km/h auf Autobahnen zu ärgern, will Verkehrsminister Hofer beim Thema Mobilität auf Anreize und Förderungen setzen.

Hofer steht für Tempo 100 auf Autobahnen “nicht zur Verfügung”

Viele Vorschläge des “Sachstandsbericht Mobilität” des Umweltbundesamtes würden bereits “erfolgreich” umgesetzt werden. “Noch nie wurde von einer Bundesregierung so viel Geld in den Ausbau der Schienen-Infrastruktur investiert. Die veranschlagten 13,9 Milliarden Euro im ÖBB-Rahmenplan 2018 bis 2023 sind absoluter Rekord. Dazu kommen noch jährliche Förderungen für den Schienen-Personenverkehr in der Höhe von mehr als 700 Millionen Euro. Der schienengebundene Güterverkehr wird mit weiteren 100 Millionen Euro pro Jahr subventioniert”, unterstrich Hofer.