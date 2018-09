Hofer will Tempo 140 auf weitere Autobahnen ausweiten

Auf rund zwei Drittel der österreichischen Autobahnen soll man zukünftig 140 km/h fahren dürfen, sagte Verkehrsminister Hofer in einem Interview.

“Wenn dieses Projekt gut funktioniert, werden wir genau festlegen, auf welchen Autobahnen aufgrund der Sicherheitslage Tempo 140 möglich ist. Wo es nicht geht, werden wir das mit Verkehrsbeeinflussungsanlagen eben herunterregeln”, wurde Hofer zitiert. Auch in der “Presse am Sonntag” gab sich der Ressortchef so zu zufrieden mit dem Testlauf, dass er bereits den Regelbetrieb plant.