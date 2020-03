Hofer verkürzt Öffnungszeiten auf 18 Uhr

Der Lebensmitteldiskonter Hofer verkürzt ab kommenden Montag (30. März) seine Öffnungszeiten auf 18.00 Uhr.

Hofer verkürzt Öffnungszeiten für Mitarbeiter

Hofer wolle "langfristig die hohe Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter in den nächsten Wochen" sicherstellen und den 12.000 Beschäftigten mehr Freizeit ermöglichen, begründet die Kette den Schritt. "Diese Entscheidung wird ebenso durch die strikte Einhaltung der Bevölkerung der durch die Bundesregierung erlassenen Auflagen, und das damit einhergehende geänderte Einkaufsverhalten, ermöglicht", so das Unternehmen in einer Mitteilung.