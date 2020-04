HOFER stattet Filialen mit Desinfektions-Spendern aus

HOFER schnürt in der Corona-Krise ein Maßnahmenpaket, das je nach Lage aktualisiert wird. Jüngste Maßnahme ist der flächendeckende Einsatz von Desinfektions-Spendern für Kunden in allen HOFER-Filialen.

HOFER: Sicherheitsmaßnahmen für Mitarbeiter

Für alle HOFER Mitarbeiter gelten sämtliche behördlichen Vorgaben sowie alle Hygienerichtlinien und Empfehlungen, die auch für die Gesamtbevölkerung gelten. Neben Desinfektionsmittelspendern für Mitarbeiter und Kunden wurde auch die Reinigungsfrequenz gesteigert. Um den Abstand an der Kassa einzuhalten, sind in allen Filialen neben den Bodenaufklebern auch Plexiglaswände an den Kassen angebracht. Das dient als weitere Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter.